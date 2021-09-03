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Путин оценил вероятность проведения Олимпиады в России

Владимир Путин не исключил возможность проведения новых Олимпийских игр в России
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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Владимир Путин высказался о проведении новых Олимпийских игр в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не исключаем возможности подачи заявок на проведение Олимпиады в России, в том числе на Дальнем Востоке», — оценил вероятность президент.

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2 июля стало известно о желании Владивостока побороться за право принять летние Олимпийские игры 2036 года. Мэр города Константин Шестаков анонсировал подачу заявки, однако оценил шансы на победу как невысокие.

В феврале 2014 года в Сочи прошли зимние Олимпийские игры. Это первая Олимпиада, проведение которой доверили России.

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