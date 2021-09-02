Фетисов отреагировал на желание Владивостока побороться за Олимпиаду-2036

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по спорту Вячеслав Фетисов положительно отреагировал на желание Владивостока побороться за право принять летние Олимпийские игры 2036 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Бывший хоккеист напомнил, что в России уже проходили Игры в Сочи, которые стали лучшими в истории зимних Олимпиад. Он также добавил, что лучше россиян никто не умеет организовывать мировые турниры и форумы. «Идея интересная. Да и Сочи может рассказать, как это сделать. В добрый путь!» — заявил Фетисов, обращаясь к властям Владивостока.

Подачу заявки на проведение Игр анонсировал мэр Владивостока Константин Шестаков ранее в четверг, 2 сентября. При этом он заявил, что считает шансы на победу невысокими.

Зимняя Олимпиада в Сочи прошла в феврале 2014 года. Это первые Игры, проведение которых доверили России.