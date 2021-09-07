Тарасова оценила снятие израильтянок с ЧМ фразой «нет смысла добивать лежачего»

Татьяна Тарасова о снятии израильских гимнасток с ЧМ: нет смысла добивать лежачего

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение сборной Израиля по художественной гимнастике отказаться от выступления на чемпионате мира. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова посчитала, что сборной России не стоит обращать внимание на это. «Нет смысла добивать лежачего. Израиль захотел сняться, и это их право. Нас это совершенно не должно волновать», — такой фразой оценила ситуацию тренер.

4 сентября стало известно о пропуске турнира олимпийской чемпионкой в многоборье Линой Ашрам. Позже участвовать в соревнованиях отказалась вся сборная Израиля. Тренер команды Элла Самофалова заявила, что решение не связано с судейским скандалом на Играх в Токио.

Ашрам на минувшей Олимпиаде обошла россиянок Дину и Арину Авериных, которые заняли второе и четвертое места соответственно. Российская сторона посчитала судейство предвзятым и попыталась оспорить итоги соревнований.

Чемпионат мира пройдет с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.

