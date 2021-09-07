Винер-Усманова объяснила пропуск израильскими гимнастками чемпионата мира

Винер-Усманова связала отказ Израиля участвовать в ЧМ с судейским скандалом на Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объяснила решение сборной Израиля отказаться от выступления на чемпионате мира. Об этом сообщает РБК.

Она связала пропуск турнира израильтянками с судейским скандалом на Олимпиаде в Токио. По мнению тренера, мировое первенство наряду с Играми является главным соревнованием года. Винер-Усманова также заявила, что в Израильской федерации гимнастики много лет идут распри и постоянно происходят скандалы.

4 сентября стало известно о пропуске турнира олимпийской чемпионкой в многоборье Линой Ашрам. Позже участвовать в соревнованиях отказалась вся сборная Израиля. Тренер команды Элла Самофалова заявила, что решение не связано с судейским скандалом на Играх в Токио.

Чемпионат мира пройдет с 18 по 24 октября в японском Китакюсю. Ашрам на минувшей Олимпиаде обошла россиянок Дину и Арину Авериных, которые заняли второе и четвертое места соответственно. Российская сторона посчитала судейство предвзятым и попыталась оспорить итоги соревнований.