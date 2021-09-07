Призер Олимпиады обвинила Ашрам в трусости из-за отказа выступать на ЧМ

Призер ОИ Батыршина об отказе Ашрам выступать на ЧМ: предполагаю, она испугалась

Призер Олимпийских игр 1996 года по художественной гимнастике Яна Батыршина отреагировала на отказ победительницы Игр-2020 Линой Ашрам от участия в чемпионате мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Россиянка обвинила израильтянку в трусости. «Я предполагаю, что Линой испугалась; если ты уверена в себе, ты чемпионка, то должна приезжать и еще раз доказывать свой статус выступлением», — добавила Батыршина. Она отметила, что на решение Ашрам могла повлиять новость о том, что на турнире выступят россиянки Дина и Арина Аверины.

Израильская федерация гимнастики заявила о пропуске Ашрам чемпионата мира 4 сентября. В организации отметили, что спортсменка не будет участвовать в соревнованиях по профессиональным соображениям. Первенство состоится с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.

Ашрам завоевала золото на Олимпиаде в Токио. Второе место заняла Дина Аверина, ее сестра-близнец Арина стала четвертой. Российская сторона посчитала судейство на Играх предвзятым.