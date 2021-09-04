Победившая Аверину израильская гимнастка пропустит чемпионат мира

Израильская гимнастка Ашрам не будет участвовать в чемпионате мира после победы на ОИ

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, израильтянка Линой Ашрам пропустит чемпионат мира в Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Израильскую федерацию гимнастики.

В организации заявили, что спортсменка не будет участвовать в соревнованиях по профессиональным соображениям. Чемпионат мира должен пройти с 18 по 24 октября в Китакюсю.

В финале личного многоборья Ашрам одержала победу над россиянкой Диной Авериной. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым.

Сама израильская спортсменка заявила, что не обращает внимание на слова и мнение окружающих. Она подчеркнула, что добилась своего и золотая награда принадлежит ей и ее тренеру. Ашрам также отметила, что довольна результатом.