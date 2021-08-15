Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Матч завершен
5:1
Лидс Юнайтед
Лидс
Англия - Премьер-лига • 1-й тур
Уотфорд
Уотфорд
Матч завершен
3:2
Астон Вилла
Бирмингем
Англия - Премьер-лига • 1-й тур
Лестер Сити
Лестер
Матч завершен
1:0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига • 1-й тур
Эвертон
Ливерпуль
Матч завершен
3:1
Саутгемптон
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига • 1-й тур
Спартак М
Москва
Матч завершен
1:0
Урал
Екатеринбург
Россия - Премьер-Лига • 4-й тур
Норвич Сити
Норидж
Матч завершен
0:3
Ливерпуль
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига • 1-й тур
Ахмат
Грозный
Матч завершен
2:1
Динамо М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 4-й тур
Ростов
Ростов-на-Дону
Матч завершен
1:3
ЦСКА
Москва
Россия - Премьер-Лига • 4-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Сегодня
18:30 (Мск)
Манчестер Сити
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 1-й тур
Последние новости
Байден пригрозил военным ответом талибам
В России перестало дорожать вторичное жилье
Россияне попрощались с популярным московским магазином 
Число погибших во время землетрясения на Гаити выросло до 304 человек
Талибы подобрались к крупнейшему центру эвакуации иностранцев
В Германии братья убили сестру «ради чести»
В Польше приняли «антисемитский» закон о евреях
В Китае выдвинули новую версию о нулевом пациенте с коронавирусом
Новой «Миссис Россия» стала многодетная мать
Новости партнеров
Прослушать новость

Гимнастка Ашрам прокомментировала победу на Олимпиаде

Израильская гимнастка Ашрам ответила на критику о своей победе на Олимпиаде
Перейти в «Мою Ленту»
Линой Ашрам
Линой Ашрам
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастики из Израиля Линой Ашрам ответила на критику, обрушившуюся на нее после минувших Игр-2020 в Токио. Она заявила, что была уверена в своих силах завоевать медаль, но не допускала первой награды, пишет Israelhayom.

Ашрам призналась, что потеряв ленту во время выступления, она поняла, что этот инцидент может изменить оценку судей. При этом тренер спортсменки Айелет Зуссман сказала ей, что сложность программы находится на высоком уровне, поэтому ошибка незначительно повлияет на мнение судейства.

Израильская спортсменка заявила, что не обращает внимание на слова и мнение окружающих. Она подчеркнула, что добилась своего и золотая награда принадлежит ей и ее тренеру. Ашрам, комментируя победу на Олимпиаде, также отметила, что довольна результатом.

«На чемпионате мира 2018 года ошибку с лентой допустила Дина, но выиграла она. Тогда мы не сказали ни слова. Это судейство, это Олимпиада, то есть самое справедливое судейство, какое только может быть. Я также слышала, что Дина сказала, что это не моя вина», — заявила девушка.

Гимнастка также ответила на вопрос о негативных комментариях, которые поступают в ее адрес. «Они не привыкли к поражениям, их гимнастки всегда побеждают, и вдруг это случилось. Возможно, они думали, что золото у них в кармане», — подчеркнула Ашрам.

Ашрам выиграла Олимпиаду-2020 в Токио в индивидуальном многоборье с результатом в 107,800 балла, уронив ленту в последнем упражнении. Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место с 107,650 баллами. По мнению главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, российским спортсменкам в Токио выставили несправедливые оценки.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Винер-Усманова ответила заявившему о неумении россиян проигрывать тренеру Ашрам
Винер-Усманова нашла в поведении Ашрам после выступления ключ к победе Авериной
Президент Израиля обратился к обыгравшей Аверину на Олимпиаде гимнастке
Другие материалы рубрики
Спорт00:0216 июля
Бернио Верхаген

«Как игрок он никто»

Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
19:5111 августа

Олимпийский чемпион удалил информацию о миллионе долларов от депутата Госдумы

19:3011 августа

Губерниев ответил усомнившимся в честности российских олимпийцев норвежцам

18:3811 августа

Депутат Госдумы подарил олимпийскому чемпиону миллион долларов

СпортПартнерский материал
Лионель Месси (в центре)

«Не надо считать его богом»

Месси 13 лет не выигрывал трофеев с Аргентиной. Почему ему так не везет в играх за сборную?
17:5611 августа

Латвийская судья вспомнила о победах Авериных с потерями предметов

16:4211 августа

Путин подписал указ о госнаградах для выступивших на Олимпиаде в Токио россиян

16:0711 августа

В НОК Украины заступились за обнявшуюся с россиянкой Ласицкене легкоатлетку

Спорт00:02 8 июля
Илья Авербух

«Не завидую девчонкам»

Илья Авербух — о будущем Медведевой, зарплатах в ледовом шоу и шансах россиян на Олимпиаде
14:4811 августа

Семья 14-летней олимпийской чемпионки из Китая отказалась от 3 миллиардов рублей

13:1911 августа

Винер-Усманова захотела возвращения Кабаевой

12:0111 августа

Винер-Усманова рассказала о планах сестер Авериных на дальнейшую карьеру

Россия
Путин поручил представить к госнаградам погибших при крушении Бе-200
«Наши ребята не дождались помощи»
21 год назад затонула подлодка «Курск». Почему погибли люди и можно ли было их спасти?
Новорожденную девочку в Москве назвали Психосоматикой
На Арбатско-Покровской линии Мосметро заработает проход по Face Pay
«Это было чудовищное гестапо!»
 
В финал квиз-марафона общества «Знание» вышли 100 команд из 66 городов
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»
История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
Все материалы
Мир
Президент Польши решил подписать спорный закон о евреях
«Они не боятся правосудия»
Арабская мафия захватила Германию. Почему против криминальных кланов бессильны все законы?
Турция начала расследовать причины крушения Бе-200
Переходят границу.
Турция мягко захватывает страны бывшего СССР. Почему Россия не может ей помешать?
Более 200 человек стали жертвами землетрясения на Гаити
Российский пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции.
Погибли все находившиеся на борту российские и турецкие специалисты
Талибы взяли под контроль почти весь Афганистан
Все материалы
Бывший СССР
Алиев обвинил Армению в отсутствии ответа на мирный договор с Азербайджаном
Украине предрекли «неприятный сюрприз» во время визита Меркель
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Националисты избили украинского журналиста возле офиса Зеленского
Украину предупредили о дефолте из-за одной проблемы
Признание Крыма, вторжение на Украину, интеграция с Россией и протесты.
О чем Лукашенко рассказал на пресс-конференции?
Все материалы
Экономика
Россияне стали чаще брать микрозаймы
Российские водители перечислили самые ненадежные авто
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
В России предложили ввести новый налоговый вычет
Гуманизация и безопасность с пользой для бюджета.
Как России развиваться: идеи предпринимателя Дмитрия Давыдова
Политолог призвал Россию перейти к прокачке нефти по национальным трубопроводам
Все материалы
Силовые структуры
Командовавшего спецназом «Вымпел» генерала ФСБ объявили в розыск
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон.
В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 20
Задержаны пособники побега заключенных из подмосковного ИВС
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Взрывотехники ФСБ подключились к расследованию ЧП с автобусом в Воронеже
ФСБ задержала 73-летнего ученого по делу о госизмене.
Разработчика гиперзвукового оружия подозревают в раскрытии секретов
Следователи допросят помогавших в навигации полета Ми-8 сотрудников авиакомпании
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Робин из комиксов о Бэтмене станет бисексуалом
Он такой один.
Американцы сняли про Барака Обаму пятичасовое кино. Почему его надо посмотреть?
MaкSим показала первое фото из больницы после выхода из комы
Лоло ЗуайГлавная музыка месяца:
курортный роман Земфиры и 50 заплаканных мужчин
En+ Group представит экологичную скульптуру на фестивале в Лондоне
«Я достал из раны бомбу и оцепенел»
Военный хирург объездил самые горячие точки планеты. Теперь он рассказал о них миру
Экс-супруга Эминема попыталась покончить с собой
Все материалы
Интернет и СМИ
Известный российский блогер приехал в столицу Афганистана и описал обстановку
«Мы ошиблись»
Французы создали интернет и пользовались им раньше всех на планете. Что погубило их революционный проект?
Собчак высмеяла участников нового шоу Бузовой и сравнила их с Тарасовым
«Чудо, что я дышу»
Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
Гендиректор «Би-би-си» осудил отказ России в продлении визы журналистке
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
В Британии прокомментировали отказ России в продлении визы журналистке
Все материалы
Ценности
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Турист принял застрявших на горе людей за блеющих козлов и чуть не прошел мимо
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Врачи извлекли пронзивший череп насквозь прут из головы пациента и спасли его
Рыба упала с неба на припаркованный автомобиль и повредила его
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Щедрый клиент ресторана оставил больше 70 тысяч рублей чаевых сотрудникам кухни
Все материалы
Электромобили Audi, Mercedes и Porsche сразились в дрэге с Tesla
Lamborghini Countach возвращается
Всё о самой неожиданной новинке 2021 года
Представлен пикап Ford F-150 Shelby с динамикой суперкара
Alpine A110: наследник французcкой легенды бросает вызов Porsche
Оригинальному Alpine A110 исполнилось шестьдесят
Mercedes-Benz остановил продажи кроссоверов с V8 на крупнейшем рынке
Нестареющему спорткару Alpine A110 — шестьдесят!
Избранное на «Моторе»: всё, что нужно знать о французской марке Alpine
Полноприводный Haval Jolion для России отличился новым двигателем
Все материалы
Среда обитания
Названа выгодная альтернатива покупке квартиры в Москве
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
В Москве рекордно подорожало элитное жилье
Россияне кинулись скупать квартиры в одной европейской стране
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
«Советскую Белоруссию» вернут в Москву
Праведный огонь.
Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Тянуло сюда душою»
История россиян, которые решили вернуться в родную деревню
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Все материалы