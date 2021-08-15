Гимнастка Ашрам прокомментировала победу на Олимпиаде

Израильская гимнастка Ашрам ответила на критику о своей победе на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастики из Израиля Линой Ашрам ответила на критику, обрушившуюся на нее после минувших Игр-2020 в Токио. Она заявила, что была уверена в своих силах завоевать медаль, но не допускала первой награды, пишет Israelhayom.

Ашрам призналась, что потеряв ленту во время выступления, она поняла, что этот инцидент может изменить оценку судей. При этом тренер спортсменки Айелет Зуссман сказала ей, что сложность программы находится на высоком уровне, поэтому ошибка незначительно повлияет на мнение судейства.

Израильская спортсменка заявила, что не обращает внимание на слова и мнение окружающих. Она подчеркнула, что добилась своего и золотая награда принадлежит ей и ее тренеру. Ашрам, комментируя победу на Олимпиаде, также отметила, что довольна результатом.

«На чемпионате мира 2018 года ошибку с лентой допустила Дина, но выиграла она. Тогда мы не сказали ни слова. Это судейство, это Олимпиада, то есть самое справедливое судейство, какое только может быть. Я также слышала, что Дина сказала, что это не моя вина», — заявила девушка.

Гимнастка также ответила на вопрос о негативных комментариях, которые поступают в ее адрес. «Они не привыкли к поражениям, их гимнастки всегда побеждают, и вдруг это случилось. Возможно, они думали, что золото у них в кармане», — подчеркнула Ашрам.

Ашрам выиграла Олимпиаду-2020 в Токио в индивидуальном многоборье с результатом в 107,800 балла, уронив ленту в последнем упражнении. Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место с 107,650 баллами. По мнению главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, российским спортсменкам в Токио выставили несправедливые оценки.