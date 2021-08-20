Призер ОИ назвала последствия угроз россиян судьям по художественной гимнастике

Серебряный призер Олимпийских игр Яна Батыршина призвала российских болельщиков перестать угрожать судьям Игр в Токио по художественной гимнастике. Ее слова приводит «Газета.ru».

«Ситуацию можно еще усугубить, и возможны какие-то штрафы против российской сборной. Так как наверняка судьям пишут российские болельщики. Так что боюсь, что могут быть санкции», — назвала последствия травли спортсменка. Она добавила, что угрозами проблемы решить невозможно, и обратила внимание на то, что Международная федерация гимнастики (FIG) уже приняла решение не в пользу россиянок.

19 августа FIG выступила с заявлением относительно судейства на Играх в Токио. В нем федерация одобрила работу арбитров и осудила угрозы в их адрес в социальных сетях.

В FIG был отправлен запрос от Олимпийского комитета России (ОКР) с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Олимпиаде. В финале индивидуального многоборья израильтянка Линой Ашрам одержала победу над россиянкой Диной Авериной. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым.