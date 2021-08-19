Международная федерация гимнастики поддержала судей после угроз от россиян

FIG осудила угрозы в адрес судей, работавших на турнире гимнасток на Олимпиаде в Токио

Международная федерация гимнастики (FIG) выступила с заявлением относительно скандала с судейством на прошедших в Токио Олимпийских играх. Об этом сообщает РИА Новости.

FIG указала на угрозы в социальных сетях в адрес арбитров, обслуживавших турнир по гимнастике на Олимпиаде. В заявлении федерации подчеркивается, что подобная ситуация недопустима.

Таким образом, FIG выразила поддержку судьям, работавшим на соревнованиях гимнасток на Играх. По итогам олимпийского турнира российские болельщики активно выражали недовольство результатами, считая их следствием предвзятого судейства.

Ранее сообщалось, что FIG осталась довольна работой арбитров на Олимпиаде. Запрос в организацию по поводу качества судейства направлял глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

На Олимпиаде в Токио российские гимнастки остались без золота впервые за 25 лет. Россиянка Дина Аверина уступила в борьбе за высшую награду Линой Ашрам из Израиля. Последняя в ходе выступления допустила грубую ошибку, потеряв предмет, но заняла первое место. Другая россиянка Арина Аверина стала четвертой.