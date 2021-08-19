Международная федерация гимнастики оценила судейство на Олимпиаде в Токио

В FIG отметили, что довольны работой судей на Играх-2020, где победила Линой Ашрам

В Международной федерации гимнастики (FIG) отреагировали на недовольство российской стороны работой судей на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении организации отмечается, что в FIG положительно оценивают судейство на олимпийском турнире по гимнастике. Претензий к арбитрам, обслуживавшим соревнования, у федерации нет.

Судейство на турнире по гимнастике вызвало критику со стороны российских экспертов, болельщиков и спортивных чиновников. На ситуацию попытался повлиять и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков — он обратился в FIG с официальным запросом по поводу предвзятости судей.

На Олимпиаде в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей. В индивидуальном многоборье высшую награду завоевала израильтянка Линой Ашрам, допустив во время выступления потерю предмета. Россиянка Дина Аверина не совершила ошибок, но заняла второе место. Ее сестра Арина оказалась вне тройки призеров.