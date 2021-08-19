Винер-Усманова пообещала добиться справедливости для российских гимнасток

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала заявление Международной федерации гимнастики (FIG) относительно судейства на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Винер-Усманова отметила, что не удивлена реакцией FIG на скандал, разгоревшийся по итогам турнира гимнасток на Олимпиаде. Она подчеркнула, что несправедливое судейство на Играх «всколыхнуло весь мир». Также Винер-Усманова отметила, что впервые слышит о каких-либо угрозах в адрес судей, работавших на олимпийском турнире. Функционер добавила, что намерена добиться справедливости и подать протест в FIG.

Ранее 19 августа FIG выступила с заявлением относительно судейства на Играх в Токио. В нем федерация одобрила работу арбитров и осудила угрозы в их адрес в социальных сетях.

В FIG был отправлен запрос от Олимпийского комитета России (ОКР) с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Олимпиаде. В финале индивидуального многоборья израильтянка Линой Ашрам одержала победу над россиянкой Диной Авериной. При этом представительница Израиля уронила предмет во время выступления. Российские эксперты и спортивные чиновники, а также болельщики сочли судейство на турнире предвзятым.