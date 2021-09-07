Выигравшие Олимпиаду в Токио российские гимнасты пропустят чемпионат мира

Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин пропустят чемпионат мира в японском Китакюсю. Об этом РИА Новости рассказала старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Она отметила, что ставшие олимпийскими чемпионами в командном многоборье на Играх в Токио спортсмены не готовы выступать на необходимом уровне. В связи с этим им предоставлен отдых.

Сборную России на турнире представят Иван Стретович, Владислав Полешов, Мухаммаджон Якубов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Клементьев. У женщин на чемпионат мира поедут олимпийские чемпионки в командном многоборье Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Вместе с ними будут выступать Мария Минаева и Яна Ворона, которые не принимали участие в Играх.

Параллельно с мировым первенством по спортивной гимнастике в Китакюсю с 18 по 24 октября пройдет аналогичный турнир по художественной гимнастике. 6 сентября стало известно, что от участия в нем отказалась сборная Израиля.