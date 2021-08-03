Россиянин Нагорный рассказал о вышедшем из почек камне во время Олимпиады

Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал о проблемах со здоровьем во время Олимпиады в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спортсмена, у него была температура, колики в животе и головокружения после выступления в многоборье. «Пока что с врачами нашли оправдание этому — камень вышел из почек. Сегодня стало полегче физически», — добавил Нагорный.

Ранее во вторник, 3 августа, Нагорный завоевал бронзу в упражнении на перекладине. До этого спортсмен стал третьим в личном многоборье, а также завоевал золото в командном многоборье. Кроме того, россиянин вышел в финал опорного прыжка и вольных упражнений, где показал пятый и седьмой результат соответственно. И у мужчин, и у женщин розыгрыш наград в спортивной гимнастике на Играх завершен.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся 8 августа.