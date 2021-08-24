Глава Международной федерации самбо рассказал о спаррингах с Путиным

Глава ФИАС допустил, что самбо и дзюдо потеряли «великого спортсмена» в лице Путина

Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал, что президент России Владимир Путин является разносторонним человеком. Шестаков допустил, что единоборства потеряли «великого спортсмена» в его лице, сообщает RT.

Руководитель ФИАС рассказал, что Путин является «очень разносторонним человеком», поскольку увлекается многими вида спорта. Среди них — горные лыжи и хоккей. Изначально президент занимался самбо, ведь дзюдо на тот момент еще не появилось. На спаррингах Путин демонстрировал необходимый уровень техники, а также «тактически правильно выстраивал схватку».

«Главное, у него была огромная сила воли, как это и должно быть у спортсмена. Все это присутствовало в достаточной степени», — подчеркнул Шестаков.

Спортсмен рассказал, что лидер страны многократно выступал на соревнованиях, показывая высокие результаты. Однако в какой-то момент он решил начать обучение на юридическом факультете.

«Возможно, самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена, но зато страна нашла великого президента», — заявил глава ФИАС. Путину присвоено звание почетного президента Международной федерации самбо, заключил Шестаков.

Ранее Владимир Путин оценил свой уровень игры в хоккей. Он признался, что этот вид спорта приносит ему удовольствие, однако президент не может назвать себя профессионалом. Президент не занимался хоккеем с детства, как борьбой дзюдо.

Путин является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, а также обладает званием «Заслуженного тренера России по самбо» и орденом Международной федерации плавания.