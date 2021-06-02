Президент России Владимир Путин оценил свой уровень игры в хоккей. Его слова приводятся на сайте телеканала «Россия 24».

Глава государства заявил, что хоккей доставляет ему удовольствие, однако назвать себя профессионалом он не может, так как не занимался этим видом спорта с детства, как борьбой дзюдо. «Я не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя, вроде понемножку начинает получаться», — добавил Путин.

В декабре 2019-го олимпийский чемпион Виталий Прохоров описал, в каком стиле играет в хоккей президент России. По словам Прохорова, Путин на льду выглядит целеустремленно и всегда старается быть на острие атаки.

В декабре 2011 года по инициативе Путина была создана Ночная хоккейная лига. Тогда же президент стал учиться катанию на коньках и заниматься хоккеем под руководством заслуженного мастера спорта и члена «команды легенд» Алексея Касатонова.