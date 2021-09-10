Песков объяснил слова Путина про лимит на легионеров в футболе

Песков о словах президента Путина про лимит на легионеров: решение остается за РФС

В Кремле подчеркнули, что решение относительно отмены лимита на легионеров в российском футболе не должно зависеть от слов президента страны Владимира Путина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что критика Путина возможной отмены ограничений на иностранцев в отечественном футболе — лишь частное мнение. Он отметил, что решение по этому вопросу зависит от Российского футбольного союза (РФС).

Ранее президент выступил против возможной отмены лимита на легионеров в российском футболе. Путин напомнил, что отечественных футболистов не было на Олимпиаде с 1988 года. Отмена лимита, по мнению лидера страны, пагубно скажется на результатах национальной команды.

23 августа РФС предложил отказаться от лимита на легионеров. Клубы элитного дивизиона чемпионата страны получили соответствующие письма от организации. В настоящее время в Российской Премьер-лиге действует ограничение на количество иностранных игроков в заявке по схеме 8+17 (8 легионеров и 17 россиян).