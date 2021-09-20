Карпин вызвал Дзюбу и Глушакова в сборную России

В состав сборной России на матчи отбора к ЧМ вызвали Артема Дзюбу и Дениса Глушакова

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав команды для подготовки к октябрьским матчам отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, он опубликован в Twitter.

Главный тренер Валерий Карпин после перерыва вызвал в команду вратаря Матвея Сафонова, полузащитника Дениса Глушакова и нападающего Артема Дзюбу.

Карпин возглавил сборную России 23 июля, а 1 сентября дебютировал в качестве наставника команды в игре квалификации ЧМ-2022 с Хорватией (0:0). Через три дня россияне в рамках того же турнира победили Кипр со счетом 2:0.

Ближайшие матчи сборная России проведет в октябре. 8 октября команда примет Словакию, а 11 октября сыграет на выезде со Словенией.

