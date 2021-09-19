Карпин признал наличие личного конфликта с Дзюбой

Тренер сборной России Карпин заявил, что у него есть личный конфликт с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист признал, что существует личный конфликт с игроком. При этом он добавил, что это никак не влияет на возможный вызов нападающего в национальную команду. Отсутствие Дзюбы в сентябрьских матчах сборной России Карпин связал с неготовностью футболиста.

Сборная России в сентябре провела три матча в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда победила Кипр (2:0) и Мальту (2:0), а также сыграла вничью с Хорватией (0:0).

Дзюба в нынешнем сезоне провел девять матчей в составе «Зенита» во всех турнирах. Нападающий не забил ни одного гола и сделал четыре голевые передачи.