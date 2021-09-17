Бывший футболист «Ахмата» вспомнил об автоматчиках в Грозном

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко вспомнил о периоде выступления за грозненский «Ахмат». Об этом сообщает Sport24.

Форвард рассказал, что в 2011 году после перехода в клуб, который тогда назывался «Тереком», видел на каждом углу столицы Чечни автоматчиков. По словам игрока, со временем вооруженных людей становилось все меньше, сейчас они остались только на нескольких объектах города, включая домашний стадион «Ахмата».

Лебеденко также рассказал, что люди с оружием в Москве его бы напрягали. В Грозном же футболист привык к такой ситуации.

В мае этого года нападающий «Зенита» Артем Дзюба описал угнетающую атмосферу Чечни. Спортсмен назвал матчи против «Ахмата» в Грозном самыми тяжелыми для сине-бело-голубых. По его мнению, болельщики там настроены враждебно.