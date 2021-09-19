В РФС раскритиковали работу Карпина в сборной России

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин посчитал, что у сборной России малые шансы на успех под руководством главного тренера Валерия Карпина. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Созин заявил, что Станислав Черчесов был преждевременно отправлен в отставку, так как Карпин не успеет привнести в команду новые идеи и открыть новых игроков из-за отсутствия времени и возможностей. «Господин Карпин попал в переплет, результат на него давит. Если он не выйдет на ЧМ, то у него будет козырь. Команду он не готовил, поэтому с него взятки гладки», — раскритиковал работу тренера он.

Карпин возглавил сборную России 23 июля, а 1 сентября дебютировал в качестве наставника команды в игре квалификации ЧМ-2022 с Хорватией (0:0). Через три дня россияне в рамках того же турнира победили Кипр со счетом 2:0. Некоторые эксперты и болельщики подвергли критике качество игры сборной и работу тренера.

Ближайшие матчи сборная России проведет в октябре. Игры также пройдут в рамках квалификации ЧМ. 8 октября команда примет Словакию, а 11 октября сыграет на выезде со Словенией.