Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Российская футбольная сборная переместилась с 41-го на 37-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России расположилась на 37-м месте в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

В новой версии списка россияне поднялись на четыре позиции. Лидером остается команда Бельгии, на втором месте расположилась сборная Бразилии, тройку сильнейших замыкает Франция.

Предыдущая версия рейтинга была опубликована 12 августа. С того момента сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с хорватами (0:0) и одержала победы над сборными Кипра (2:0) и Мальты (2:0) в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Ближайшие матчи сборная России проведет в октябре. Игры также пройдут в рамках квалификации ЧМ. 8 октября команда примет Словакию, а 11 октября сыграет на выезде со Словенией.