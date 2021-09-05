Пушков жестко раскритиковал игру российской сборной против Кипра

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале жестко раскритиковал победу российской сборной по футболу над командой Кипра. По его мнению, игра против «одной из слабейших команд Европы — это несерьезно», и новый тренер Валерий Карпин справедливо недоволен спортсменами.

«Недаром Карпин настолько недоволен игрой команды, что даже не стал этого скрывать. Пока сборная играет во все тот же футбол, что и прежде, надоевший и убогий. Наши футболисты могут, конечно, обыгрывать Кипр и Мальту, и ощущать себя королями футбола», — подчеркнул сенатор.

Пушков добавил, что в матче с Хорватией, который завершился вничью, российская сборная тоже не блистала, сделав по одному удару в створ ворот в каждом тайме. Он отметил, что футболисты могут считать свою игру достойной, обыгрывая слабые команды, как это было перед Чемпионатом Европы, однако тогда они вышли против команды Дании — «и все стало ясно, всем, похоже, кроме их самих».

Встреча с командой Кипра прошла в Никосии и завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. Голами отметились полузащитники Александр Ерохин (шестая минута) и Ринат Жамалетдинов (55-я). Победа стала первой для отечественной команды под руководством Карпина. 1 сентября сборная России сыграла вничью с Хорватией. Встреча завершилась со счетом 0:0.

