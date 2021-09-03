В Госдуме раскритиковали идею введения потолка зарплат в российском футболе

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал возможное введение потолка зарплат в российском футболе. Об этом сообщает Sport24.

Парламентарий раскритиковал инициативу. По мнению Свищева, мера ничего не даст, потому что зарплаты так или иначе будет регулировать рынок. Клубы же найдут способ обойти ограничение.

«Зарплату пропишут в одном соглашении, а бонусы — в другом. Механизмов уйти от контроля множество. Обсуждать надо другие темы», — полагает Свищев.

Ранее 3 сентября министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта и Российский футбольный союз (РФС) рассматривают внедрение потолка зарплат. При этом глава министерства подчеркнул, что речь должна идти о комплексном решении проблем в отечественном футболе.

После неудачи российской сборной на Евро-2020 стали подниматься вопросы о необходимости реформ в отечественном футболе. Одной из мер, призванной поднять уровень конкуренции в спорте, считается введение лимита на легионеров.