Карпин рассказал об отношении к критике в свой адрес

Главный тренер сборной России Карпин о критике в свой адрес: ничего не читаю

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении к критике, которую он получает в свой адрес. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист отметил, что это является частью его работы. Он также добавил, что во время сбора ничего не читает, но при этом все равно слышал о критических высказываниях о себе и команде.



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«Это мы еще ни одной игры не проиграли. Представьте, что будет, если проиграем», — добавил Карпин. Он также отметил, что должен сосредоточиться на своей работе.

Карпин возглавил сборную России 23 июля, а 1 сентября дебютировал в качестве наставника команды в игре квалификации ЧМ-2022 с Хорватией (0:0). Через три дня россияне в рамках того же турнира победили Кипр (2:0). Некоторые эксперты и болельщики подвергли критике качество игры сборной и работу Карпина. .