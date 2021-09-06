Карпин оценил возможность получения Смоловым капитанской повязки в сборной

Карпин допустил, что Смолов будет капитаном в игре квалификации ЧМ-2022 с Мальтой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном получении капитанской повязки нападающим Локомотива Федором Смоловым в матче с Мальтой. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист, оценивая вероятность такого развития событий, заявил, что капитаном может стать любой футболист, который появится на поле. Он также отметил, что приглашение Смолова на предматчевую пресс-конференцию ничего не значит.

Перед матчем квалификации чемпионата мира-2022 с Хорватией (0:0), который состоялся 1 сентября, защитник сборной России Георгий Джикия заявил, что в команде не будет постоянного капитана. Повязку каждую игру может надевать разный футболист.

Матч с Мальтой в рамках отбора на мундиаль пройдет во вторник, 7 сентября. Игра состоится в Москве и начнется в 21:45 по местному времени.