Карпин назвал лучшего нападающего России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал форварда «Локомотива» Федора Смолова лучшим нападающим страны. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист также рассказал, почему не выпустил игрока на матч квалификации чемпионата мира-2022 с Хорватией (0:0). По словам Карпина, Смолов мог бы не выполнить тренерскую установку на 100 процентов.

«Он может придумать что-то от себя — то, чего никто не ожидает. На самом деле, это неплохо», — добавил наставник россиян. Карпин также отметил, что передышка пошла на пользу Смолову, который в следующих матчах отбора на мундиаль с Кипром (2:0) и Мальтой (2:0) сделал две голевые передачи и забил мяч.

Ранее в воскресенье, 19 сентября, Карпин признал наличие личного конфликта с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Специалист отметил, что это никак не повлияет на решение о приглашении игрока в российскую сборную.