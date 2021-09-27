Глушакова вернули в сборную России

Назван состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным определился с итоговым составом на игры против Словакии и Словении, которые пройдут 8 и 11 октября соответственно. Матч со словаками российским футболистам предстоит провести дома. Встреча со Словенией пройдет в Мариборе. В национальную команду вернулся Денис Глушаков, ныне выступающий за подмосковные «Химки». Состав доступен в Twitter-аккаунте сборной России.

Итоговый состав сборной России для подготовки к матчам со Словакией и Словенией!#НашиПарни #WC2022 pic.twitter.com/wYnPg8vP6F — Сборная России (@TeamRussia) September 27, 2021

20 сентября стало известно, что Карпин вызвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в сборную России. Однако сам футболист позже отказался от выступлений за национальную команду, сославшись на неоптимальную форму.

В своей группе отбора к ЧМ-2022 сборная России занимает второе место после шести игр, имея в активе 13 набранных очков. С таким же результатом лидируют хорваты. Ближайший преследователь подопечных Карпина — Словакия, набравшая девять очков.

Глушаков не призывался под знамена сборной с весны 2018 года. Хавбек не попал и в заявку команды на ЧМ-2018.

