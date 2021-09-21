Карпин отреагировал на отказ Дзюбы играть за сборную России

Карпин рассказал, что Дзюба сообщил ему о решении отказаться от приглашения в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о разговоре с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, который отказался играть за национальную команду в ближайших матчах. Об этом сообщает Telegram-канал сборной.

По словам специалиста, игрок заявил ему о том, что не находится в оптимальной форме и хочет сосредоточиться на выступлениях за клуб. Тренер не уточнил, как отреагировал на слова футболиста. Карпин добавил, что готов вызывать Дзюбу в сборную, если решит, что игрок будет полезен команде.

Об отказе Дзюбы выступать за сборную России стало известно ранее во вторник, 21 сентября. Игрок заявил, что не хочет подводить команду и занимать чье-то место, так как не набрал оптимальную форму.

Карпин 20 сентября включил Дзюбу в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2022. 8 октября команда дома сыграет со Словакией, а через три дня на выезде встретится со Словенией.