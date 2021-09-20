Дубль Дзюбы принес победу «Зениту» над «Рубином»

Петербургский «Зенит» обыграл «Рубин» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Казани и завершилась победой гостей со счетом 3:1. На 24-й минуте нападающий Артем Дзюба открыл счет, спустя пять минут Клаудинью удвоил преимущество сине-бело-голубых. На 43-й минуте Дзюба оформил дубль. Единственный мяч «Рубина» был забит на 67-й минуте встречи — автоголом отметился защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.

«Зенит» сохранил первую строчку в турнирной таблице, в активе сине-бело-голубых 20 очков. «Рубин» с 14 очками располагается на пятом месте.

Дзюба впервые с начала сезона отличился в РПЛ. 20 сентября главный тренер сборной России Валерий Карпин обнародовал расширенный список игроков на отборочные матчи чемпионата мира-2022 против Словакии и Хорватии, куда вошел и нападающий «Зенита».

