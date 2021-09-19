Зарплата лучшего бомбардира РПЛ оказалась в 88 раз меньше заработка Дзюбы

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, являющийся лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, форвард зарабатывает 3,6 миллиона рублей или 42 тысячи евро в год. Отмечается, что нападающий петербургского «Зенита» получает в 88 раз больше Агаларова — около 3,7 миллиона евро в год.

Агаларов — воспитанник дагестанского «Анжи». Он начал выступать за основную команду «Уфы» в текущем сезоне. После восьми туров РПЛ он является лидером гонки бомбардиров, забив восемь мячей.

Дзюба не входит в первую десятку. Форвард в нынешнем сезоне провел девять матчей в составе «Зенита» во всех турнирах. Футболист не забил ни одного гола и сделал четыре голевые передачи.