Лучший бомбардир РПЛ помог «Уфе» обыграть «Химки»

Футбольный клуб «Уфа» одержал победу над подмосковными «Химками» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 44-й минуте полузащитник Денис Глушаков вывел «Химки» вперед. На 52-й минуте лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов сравнял счет и оформил дубль на 82-й, таким образом сумев помочь «Уфе» победить. Также в составе команды на 62-й минуте голом отметился хавбек Владислав Камилов. Окончательный счет во встрече поставил Глушаков, реализовавший пенальти в добавленное ко второму тайму время.

После восьми туров «Уфа» занимает 11-е место, набрав восемь очков. «Химки» располагаются на 14-м месте, имея в активе шесть очков.

В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Химки» примут столичный «Локомотив». Обе встречи пройдут 25 сентября.