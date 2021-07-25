Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Уфой»

Московский ЦСКА обыграл «Уфу» в матче первого тура Российской премьер-лиги. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победу армейцам принес гол нападающего Антона Заболотного, отличившегося на 61-й минуте. Форвард забил в дебютном матче за ЦСКА.

Ранее 25 июля «Краснодар» в гостях разгромил екатеринбургский «Урал» со счетом 3:0, забитыми мячами отметились Джон Кордоба и Тонни де Вильена, оформивший дубль. В другом матче игрового дня грозненский «Ахмат» на выезде оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» (2:1).

24 июля проходили другие встречи первого тура РПЛ. Московский «Спартак» уступил казанскому «Рубину» (0:1), а «Зенит» одержал волевую победу над «Химками» (3:1).