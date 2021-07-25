Тренер «Фиорентины» оценил перспективы Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно оценил перспективы российского нападающего клуба Александра Кокорина. Его слова приводит firenzeviola.it.

По мнению специалиста, у форварда есть все качества, чтобы стать основным игроком команды. Для этого ему, в первую очередь, необходимо повысить результативность. «Сыгранность придет со временем. Он должен хорошо атаковать, действуя у ворот и опускаясь в глубину, а также находиться в районе 11-метровой», — подытожил Итальяно.

В конце июня появилась информация о том, что «Фиорентина» может продать 30-летнего Кокорина. В его услугах заинтересованы некоторые клубы Ближнего Востока и Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом сезоне чемпионата Италии Кокорин провел на поле 91 минуту и не отметился результативными действиями. В большинстве матчей российский футболист оставался вне заявки, так как восстанавливался после травмы.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе этого года. Он подписал с итальянским клубом контракт на 3,5 года. Нападающий известен по выступлениям за «Спартак», «Сочи», «Зенит» и «Динамо». С 2011 по 2016 год форвард защищал цвета сборной России. В ее составе он провел 47 матчей и забил 12 мячей.