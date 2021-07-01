Жена Кокорина написала о предательстве и отписалась от него в Instagram

Жена нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова написала о предательстве и отписалась от спортсмена в Instagram.

Валитова заявила, что переживает сложное время, однако пока не готова рассказать, что именно произошло. Она назвала предательство близкого человека самым сложным, что может случиться в жизни. «Есть вещи, которые невозможно держать в себе… Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, механизмы перестают работать и наступает холод…» — добавила женщина.

Кокорин и Валитова не состоят в официальном браке. Пара воспитывает сына Майкла.

Кокорин подписал контракт с итальянской командой 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года.

8 октября 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

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