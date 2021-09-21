Дзюба отказался играть за сборную России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Игрок отметил, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы на 100 процентов помочь национальной команде. Он также добавил, что не хочет ехать на важнейшие встречи, чтобы занимать чье-то место.

Дзюба подчеркнул, что его решение не является приостановкой карьеры в сборной, а касается только текущей ситуации. «Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол», — заявил футболист.

20 сентября Дзюба попал в расширенный состав сборной России на матчи квалификации мундиаля со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября). Главный тренер команды Валерий Карпин объяснил присутствие футболиста в списке его прогрессом.

На сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022 Дзюба не вызывался. В 55 матчах за национальную команду форвард забил 30 мячей и делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров сборной.