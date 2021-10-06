Дзюба пожаловался на подкосивший его Евро-2020

Футболист «Зенита» Артем Дзюба: первые дни после Евро меня подкосили, я не ощутил драйва

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба в эфире «Матч ТВ» пожаловался на проблемы с мотивацией после завершения чемпионата Европы по футболу.

«Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с "Химками" я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может, это все?» — вспомнил футболист. Однако затем он понял, что не представляет своей жизни без футбола, и посчитал, что не стоит жить лишь прошлыми неудачами.

В десяти матчах Российской премьер-лиги Дзюба отметился четырьмя голами. По итогам девятого тура чемпионата России он был признан лучшим игроком.

21 сентября Дзюба отказался выступать за национальную команду. Форвард сослался на неоптимальную форму. 20 сентября он попал в расширенный список сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

