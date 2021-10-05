Карпин порассуждал о будущем Дзюбы в сборной России

Главный тренер Карпин заявил, что не будет заставлять Дзюбу играть за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не будет уговаривать форварда «Зенита» Артема Дзюбу выступать за национальную команду. Об этом сообщает ТАСС.

«Футболисты должны хотеть играть за сборную России. Не считаю, что нужно кого-то пугать или заставлять», — рассказал специалист. Рассуждая о будущем Дзюбы в команде, Карпин заявил, что пока не решил, будет ли еще вызывать игрока.

20 сентября Дзюба оказался в расширенном списке сборной России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2022, но спустя день заявил, что не приедет в национальную команду. Футболист мотивировал это неоптимальным физическим состоянием.

8 октября россияне в Казани сыграют со Словакией. Спустя три дня команде предстоит на выезде встретиться со словенской сборной.