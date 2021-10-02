Черчесов дал совет Карпину после отказа Дзюбы играть за сборную России

Экс-тренер сборной России Черчесов заявил, что Дзюбе нужно время для возращения в команду

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью YouTube-каналу Kanał Sportowy оценил отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за национальную команду.

Тренер подчеркнул, что Дзюба — амбициозный футболист, который имеет свое мнение, поэтому ему необходимо время, чтобы он пришел к согласию с самим собой и вернулся в команду. «Задача главного тренера — не допускать ситуацию до такой степени, чтобы не было обратной дороги. Мы сами были молодые, и наши тренеры находили с нами общий язык», — дал совет новому наставнику команды Валерию Карпину он.

21 сентября стало известно, что Дзюба отказался от вызова в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира-2022 против команд Словакии и Словении. Решение футболист объяснил тем, что находится не в оптимальной форме.

Черчесов работал главным тренером сборной России с 2016-го. Контракт с ним расторгли 8 июля этого года. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года и заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.