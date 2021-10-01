Тренер сборной России прокомментировал отказ Дзюбы играть за команду

Виктор Онопко заявил, что был удивлен отказом Артема Дзюбы от вызова в сборную России

Тренер сборной России Виктор Онопко выразил отношение к решению форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду. Специалист рассказал об этом YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Онопко признался, что был удивлен отказом Дзюбы играть за сборную России. «Думал, он не будет говорить: "Я не хочу". Как я понимаю, он отказался приезжать только на октябрьский сбор. Каждый футболист принимает такое решение индивидуально и исходит в первую очередь из своего эмоционального состояния», — заявил специалист.

21 сентября стало известно, что Дзюба отказался от вызова в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира-2022 против команд Словакии и Словении. Решение футболист объяснил тем, что находится не в оптимальной форме. Ранее главный тренер сборной Валерий Карпин включил Дзюбу в расширенный список игроков на эти матчи.

Сборная России в рамках отбора на чемпионат мира-2022 8 октября сыграет со Словакией дома, а через три дня на выезде встретится со Словенией. Дзюба выступает за национальную команду с 2011 года. В 55 матчах за сборную России он забил 30 мячей.