Болельщики «Зенита» освистали Дзюбу во время матча Лиги чемпионов с «Мальме»

Форвард «Зенита» Дзюба был освистан фанатами в домашней игре Лиги чемпионов с «Мальме»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба был освистан болельщиками в Санкт-Петербурге во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Это произошло во время замены форварда на Андрея Мостового на 84-й минуте встречи. Так фанаты отреагировали на игру футболиста, который не отметился результативными действиями.

Встреча с «Мальме» прошла в среду, 29 сентября, и завершилась со счетом 4:0 в пользу российской команды. В составе «Зенита» отличились Клаудиьо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.

«Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов за два года. Последний раз российский клуб набирал три очка в матче с «Лионом» в ноябре 2019-го.