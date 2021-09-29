Легенда сборной России придумал для «Зенита» способ победить «Реал»

Мостовой заявил, что «Зениту» для победы над «Реалом» нужно выпустить 11 легионеров

Легенда сборной России по футболу Александр Мостовой рассказал о том, что нужно сделать петербургскому «Зениту», чтобы обыграть мадридский «Реал». Слова бывшего футболиста приводит «Чемпионат.com».

Бывший игрок придумал способ, который заключается в том, чтобы выпустить на поле 11 легионеров. «В таком случае мы тоже будем побеждать. Все будут довольны», — заявил Мостовой.

Экс-игрок привел в пример сенсационную победу молдавского «Шерифа» над «Реалом», которая случилась в матче Лиги чемпионов во вторник, 28 сентября. В той игре за команду из Тирасполя не сыграло ни одного молдаванина.

Ранее в среду, 29 сентября, Мостовой в интервью «Ленте.ру» оценил шансы «Зенита» на выход из группы в Лиге чемпионов. Он отметил, что команда может побороться за выход в плей-офф, но более точные расклады станут известны позднее.

В ближайшем матче Лиги чемпионов «Зенит» 29 сентября дома во втором туре группового этапа встретится с «Мальме». Игра начнется в 19:45 по московскому времени. Стартовый матч российский клуб проиграл: команда на выезде уступила «Челси» (0:1).