Молдавский «Шериф» на выезде сенсационно обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

Молдавский «Шериф» на выезде со счетом 2:1 победил мадридский «Реал» в Лиге чемпионов

Молдавский «Шериф» на выезде одержал победу над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 28 сентября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Жасур Яхшибоев и Себастьен Тилль. У хозяев реализованный пенальти на счету Карима Бензема.

Сенсационная победа «Шерифа» стала для команды второй подряд. В прошлом туре молдаване обыграли донецкий «Шахтер» (2:0). Клуб в нынешнем сезоне играет в групповом этапе Лиги чемпионов впервые в истории Молдавии.

После двух туров «Шериф» с шестью очками находится на первом месте в группе D. «Реал» имеет на три очка меньше и занимает вторую строчку. В следующем туре молдаване 19 октября на выезде встретятся с миланским «Интером». «Реал» в тот же день на чужом поле сыграет с «Шахтером».