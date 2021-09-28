Месси забил первый мяч за ПСЖ

Месси в матче с «Манчестер Сити» забил первый мяч в составе ПСЖ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил первый мяч в составе парижского ПСЖ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард отличился в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Игрок во втором тайме с линии штрафной нанес удар в девятку и удвоил преимущество своей команды. На момент публикации новости в матче идет 84-я минута, парижане ведут со счетом 2:0.

Месси перешел в ПСЖ 10 августа. Аргентинец присоединился к команде на правах свободного агента. Форвард заключил двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

За ПСЖ Месси до игры с «Манчестер Сити» провел три встречи. В этих поединках аргентинец не отметился результативными действиями.