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Месси отреагировал на победу сборной Аргентины над Россией на ЧМ по мини-футболу

Месси порадовался победе сборной Аргентины над Россией в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу
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Фото: JB Autissier / imago-image / globallookpress.com

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси в своем Instagram отреагировал на победу соотечественников из национальной команды по мини-футболу над Россией в 1/4 финала чемпионата мира.

Игрок опубликовал фотографию из трансляции встречи, сопроводив ее смайликами с аплодисментами. Аргентинец также написал «Вперед!».

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Поединок между сборными России и Аргентины прошел в литовском Каунасе в воскресенье, 26 сентября. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в овертайме команды не забили мячей, а в серии пенальти были сильнее аргентинцы (5:4).

Пять лет назад эти же команды встречались в финале мирового первенства, тогда также победила Аргентина. Россияне, помимо серебра ЧМ-2016, имеют в активе бронзу мундиаля 1996 года.

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