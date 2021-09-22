Сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная России по мини-футболу со счетом 3:2 победила Вьетнам и вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная России по мини-футболу обыграла Вьетнам в матче 1/8 финала чемпионата мира 2021 года в Вильнюсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 22 сентября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян. В составе победителей дублем отметился Иван Чишкала, еще один мяч забил Робиньо. У вьетнамцев отличились Ван Ву Тран и Дук Хоа Фам.

Соперника по четвертьфиналу россияне узнают по итогам встречи между Аргентиной и Парагваем. Южноамериканские команды встретятся в четверг, 23 сентября. Турнир в Вильнюсе завершится в воскресенье, 3 октября. На групповом этапе россияне выиграли все три матча.

Сборная России по мини-футболу из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступает на турнире как команда Российского футбольного союза (РФС). Россияне становились серебряными и бронзовыми призерами чемпионата мира в 2016 и 1996 годах соответственно.