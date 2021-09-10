Игрок сборной России ответил назвавшему пляжный футбол ерундой Уткину

Игрок сборной России по пляжному футболу Борис Никоноров ответил комментатору Василию Уткину, назвавшему вид спорта ерундой. Об этом сообщает Metaratings.

По словам футболиста, «легко бить по клавиатуре дома с дивана и говорить такие вещи». Он также пригласил журналиста на тренировку национальной команды, чтобы тот почувствовал на себе, что такое пляжный футбол.

Уткин раскритиковал пляжный футбол 29 августа после победы сборной России на домашнем чемпионате мира. Комментатор сравнил вид спорта с ковырянием в носу и заявил, что на песке выступают те, кто не смог добиться успеха в традиционном футболе. «Молодцы! Но ерунда полная», — добавил Уткин.

В финале домашнего чемпионата мира сборная России победила Японию (5:2). Это третье золото мировых первенств для российских игроков в пляжный футбол.

