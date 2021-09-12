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Сборная России по мини-футболу победила со счетом 9:0 в стартовой игре ЧМ

Сборная России по мини-футболу крупно обыграла Египет в первом матче на чемпионате мира
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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сборная России по мини-футболу крупно обыграла Египет в стартовом матче на чемпионате мира в Вильнюсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 12 сентября, и завершилась со счетом 9:0 в пользу россиян. В составе победителей хет-триком отметился Иван Чишкала, дубль оформил Сергей Абрамов. По голу забили Руслан Кудзиев, Иван Милованов и Артем Антошкин. Кроме того, свои ворота поразил египтянин Абдельрахим Элашваль.

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В следующем матче группового этапа сборной России предстоит встретиться с Узбекистаном. Игра пройдет 15 сентября. Третий соперник команды Сергея Скоровича по группе — сборная Гватемалы. С ней россияне сыграют 18 сентября.

Сборная России по мини-футболу из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступает на турнире как команда Российского футбольного союза (РФС). Россияне становились серебряными и бронзовыми призерами чемпионата мира.

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