Сборная России по мини-футболу победила со счетом 9:0 в стартовой игре ЧМ

Сборная России по мини-футболу крупно обыграла Египет в первом матче на чемпионате мира

Сборная России по мини-футболу крупно обыграла Египет в стартовом матче на чемпионате мира в Вильнюсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 12 сентября, и завершилась со счетом 9:0 в пользу россиян. В составе победителей хет-триком отметился Иван Чишкала, дубль оформил Сергей Абрамов. По голу забили Руслан Кудзиев, Иван Милованов и Артем Антошкин. Кроме того, свои ворота поразил египтянин Абдельрахим Элашваль.

В следующем матче группового этапа сборной России предстоит встретиться с Узбекистаном. Игра пройдет 15 сентября. Третий соперник команды Сергея Скоровича по группе — сборная Гватемалы. С ней россияне сыграют 18 сентября.

Сборная России по мини-футболу из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступает на турнире как команда Российского футбольного союза (РФС). Россияне становились серебряными и бронзовыми призерами чемпионата мира.