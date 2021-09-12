Чемпион мира описал восхищение Дзюбой фразой «он не лизал всем места»

Чемпион мира по пляжному футболу Никоноров: Дзюба не добился бы высот, если бы всем лизал

Чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров высказался о нападающем петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе. Его слова приводит Eurosport.

Спортсмен заявил, что положительно относится к Дзюбе, несмотря на его противоречивое поведение, и назвал его личностью. «Если бы он был пай-мальчиком, со всеми соглашался и всем лизал все места, тогда, думаю, он бы не добился таких высот. В нем сидит характер», — описал свое восхищение Никоноров.

Никоноров стал чемпионом мира в составе сборной России 29 августа. В финале домашнего первенства команда победила Японию со счетом 5:2. Это третье золото мировых чемпионатов для российских игроков в пляжный футбол.

В ноябре 2020 года Дзюба оказался в центре скандала. Тогда в сеть попало интимное видео с его участием. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените».