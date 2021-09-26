Сборная России по мини-футболу проиграла Аргентине в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная России по мини-футболу в проиграла Аргентине в 1/4 финала ЧМ со счетом 1:1

Сборная России по мини-футболу проиграла Аргентине в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Литве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 26 сентября, в Каунасе. Основное время игры завершилась со счетом 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме. На гол Леандро Куццолино россияне ответили точным ударом Артема Антошкина.

В овертайме зрители не увидели забитых мячей. В серии пенальти со счетом 5:4 были сильнее аргентинцы.

На групповом этапе сборная России выиграла все три матча. В 1/8 финала команда Сергея Скоровича победила Вьетнам (3:2).

Сборная России по мини-футболу из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступает на мундиале как команда Российского футбольного союза (РФС). Россияне завоевывали серебряные и бронзовые медали чемпионата мира в 2016-м и 1996 годах соответственно. Пять лет назад сборная России в финале мирового первенства проиграла аргентинцам.