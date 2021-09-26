Самый дорогой футболист мира пожаловался на Неймара

Форвард ПСЖ Мбаппе выразил недовольство действиями Неймара: мне он так не пасует

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе пожаловался на партнера по парижскому клубу бразильца Неймара. Об этом сообщает RMC Sport.

Это произошло во время матча французского чемпионата, в котором ПСЖ встречался с «Монпелье». После гола Юлиана Дракслера, которому ассистировал Неймар, Мбаппе, сидя на скамейке запасных, обратился к партнеру по команде Идрису Гейе. «А мне он так не пасует», — заявил форвард.

Уточняется, что сказанное не было похоже на шутку. По информации источника, отношения Мбаппе и Неймара резко ухудшились после прихода в команду Лионеля Месси.

Встреча ПСЖ с «Монпелье» прошла в субботу, 25 сентября. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан. В составе победителей, помимо Дракслера, голом отметился Гейе.

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt.de. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.